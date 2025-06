Termina 2-2 la partita tra Boca Juniors e Benfica: in gol Merentiel e Battaglia per gli argentini e Di Maria e Otamendi per i portoghesi. Da segnalare l'espulsione di Belotti, autore di un brutto fallo di gioco. Vittoria, invece, per il Flamengo di Jorginho, che ha battuto 2-0 l'Espérance grazie alle reti di De Arrascaeta e da Araujo. Questa sera in campo Fluminese-Borussia Dortmund e River Plate-Urawa Reds

