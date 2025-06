Uno stadio praticamente vuoto e l'allerta meteo con rischio fulmini: è stata una mezza disavventura la partita tra Mamelodi Sundowns e Ulsan del girone F del Mondiale per Club. Alla fine ad assistere al match - ritardato di un'ora in via precauzionale - c'erano poco più di tremila tifosi (dato Transfermarkt)

