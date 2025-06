Ottimo esordio per i bianconeri al Mondiale per Club: Al Ain travolto 5-0. Buone anche le prestazioni dei singoli, solo quattro le insufficienze. Grande prova per Kolo Muani (MVP), convincono anche Yildiz e Conceiçao, male invece l'ingresso di Vlahovic. I voti di Giovanni Guardalà

