Palmeiras-Al Ahly riprende dopo allerta meteo

Un'allerta meteo ha portato alla temporanea sospensione della partita tra Palmeiras e Al Ahly valida per il Mondiale per Club. Il match è stato interrotto a metà ripresa con i brasiliani in vantaggio per 2-0 grazie all'autorete di Abou Ali e al raddoppio firmato da Lopez. L'imminente arrivo di una tempesta al MetLife Stadium di New York ha portato alla sospensione e lo stadio è stato inizialmente evacuato. Adesso il match è ripreso