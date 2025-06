Mondiale, i risultati di oggi: vince il Salisburgo

Conclusa la prima giornata dei gironi del Mondiale per Club: il Salisburgo ha battuto 2-1 il Pachuca in un match a lungo interrotto per temporale. La Juventus ha esordito nella competizione con un 5-0 sull'Al Ain. Oggi, giovedì 19 giugno, si comincia anche la seconda giornata con Inter Miami-Porto e Al Ahly-Palmeiras, tutte ferme a un punto in classifica e con zero gol segnati

