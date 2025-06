Scena curiosa quella che è accaduta allo scoccare del 45' tra Benfica e Auckland City: Zhou viene colpito involontariamente da una pallonata dal terzino dei portoghesi, Carreras, e va a terra per ricevere l'intervento dei medici. Dopo la medicazione, però lo staff chiede all'allenatore di cambiarlo ma il giocatore non ci sta. "Please no change, i'm ok" ripete più volte quasi disperato e pregando affinché rimanga in campo. Alla fine riesce a chiudere quanto meno il primo tempo