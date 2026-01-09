 Manchester City, i giocatori più costosi della storia: la classifica | Sky Sport
Manchester City, i giocatori più costosi della storia: la classifica

LA CLASSIFICA fotogallery
30 foto

L'acquisto di Antoine Semenyo è soltanto l'ultimo super colpo del Manchester City. Il ghanese nato a Londra, per il quale sono stati pagati 72 milioni di euro, entra così nella top 10 degli acquisti più costosi nella storia del club inglese. Ma chi c'è prima di lui? Ecco i 30 affari di calciomercato più dispendiosi dei Citizens (dati Transfermarkt)

