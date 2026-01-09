Manchester City, i giocatori più costosi della storia: la classifica
L'acquisto di Antoine Semenyo è soltanto l'ultimo super colpo del Manchester City. Il ghanese nato a Londra, per il quale sono stati pagati 72 milioni di euro, entra così nella top 10 degli acquisti più costosi nella storia del club inglese. Ma chi c'è prima di lui? Ecco i 30 affari di calciomercato più dispendiosi dei Citizens (dati Transfermarkt)
- 40 MILIONI DI EURO
- stagione 2024/25
- acquistato dal Lens
- 40 MILIONI DI EURO
- stagione 2017/18
- acquistato dal Benfica
- 40 MILIONI DI EURO
- stagione 2013/14
- acquistato dallo Shakhtar Donetsk
- 40 MILIONI DI EURO
- stagione 2011/12
- acquistato dall'Atletico Madrid
- 43 MILIONI DI EURO
- stagione 2008/09
- acquistato dal Real Madrid
- 44,5 MILIONI DI EURO
- stagione 2015/16
- acquistato dal Valencia
- 45 MILIONI DI EURO
- stagione 2014/15
- acquistato dal Porto
- 45,3 MILIONI DI EURO
- stagione 2020/21
- acquistato dal Bournemouth
- 49 MILIONI DI EURO
- stagione 2022/23
- acquistato dal Leeds
- 50 MILIONI DI EURO
- stagione 2017/18
- acquistato dal Monaco
- 52 MILIONI DI EURO
- stagione 2016/17
- acquistato dallo Schalke 04
- 52,7 MILIONI DI EURO
- stagione 2017/18
- acquistato dal Tottenham
- 54,9 MILIONI DI EURO
- stagione 2025/26
- acquistato dal Milan
- 55,6 MILIONI DI EURO
- stagione 2016/17
- acquistato dall'Everton
- 57,5 MILIONI DI EURO
- stagione 2017/18
- acquistato dal Monaco
- 60 MILIONI DI EURO
- stagione 2024/25
- acquistato dal Porto
- 60 MILIONI DI EURO
- stagione 2023/24
- acquistato dal Rennes
- 60 MILIONI DI EURO
- stagione 2022/23
- acquistato dal Borussia Dortmund
- 62 MILIONI DI EURO
- stagione 2023/24
- acquistato dal Wolverhampton
- 63,7 MILIONI DI EURO
- stagione 2015/16
- acquistato dal Liverpool
- 65 MILIONI DI EURO
- stagione 2017/18
- acquistato dall'Athletic Bilbao
- 65 MILIONI DI EURO
- stagione 2019/20
- acquistato dalla Juventus
- 67,8 MILIONI DI EURO
- stagione 2017/18
- acquistato dal Leicester
- 70 MILIONI DI EURO
- stagione 2019/20
- acquistato dall'Atletico Madrid
- 71,6 MILIONI DI EURO
- stagione 2020/21
- acquistato dal Benfica
- 72 MILIONI DI EURO
- stagione 2025/26
- acquistato dal Bournemouth
- 75 MILIONI DI EURO
- stagione 2024/25
- acquistato dall'Eintracht Francoforte
- 76 MILIONI DI EURO
- stagione 2015/16
- acquistato dal Wolfsburg
- 90 MILIONI DI EURO
- stagione 2023/24
- acquistato dal Lipsia
- 117,5 MILIONI DI EURO
- stagione 2021/22
- acquistato dall'Aston Villa