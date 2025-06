Seattle Sounders-Atletico Madrid 1-3 (Gruppo B)

La squadra di Simeone, dopo la dura sconfitta per 4-0 contro il Psg alla partita di esordio, si rimette in corsa per la qualificazione agli ottavi. L'Atletico batte infatti i Seattle Sounders per 3-1. Dopo soli undici minuti la prima rete dei Colchonerso con Barrios. Poi il raddoppio di Witsel, appena entrato in campo, al 47'. I Sounders accorciano al 50' con Rusnak, ma ci pensa cinque minuti dopo Barrios a chiudere la partita con la sua doppietta persona.e

TABELLINO:

Marcatori: 11' e 55' Barrios (A), 50' Rusnak (S), 47' Witsel (A)

SEATTLE SOUNDERS (4-2-3-1): Stefan Frei; Kalani Kossa(79' Minoungou), Jackson Ragen, Bell, Backer-Whiting; Roldan, Vargas; De La Vega (60' Kent), Rusnak (79' Joao Paulo), Rothrock (66' Roldan); Musovski (60' Ferreira). All. Schmetzer.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez (46' Witsel), Galan; De Paul (66' Gallagher), Koke (70' Correa), Barrios, Giuliano; Sorloth (66' Griezmann), Julian AlvareZ (83' Molina). All. Simeone.

Ammoniti: De Paul e Gallagher (A), Rotrhrock (S)