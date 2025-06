Mondiale per Club 2029, il Brasile si candida per ospitarlo

Negli Stati Uniti il Mondiale per Club 2025 sta regalando partite ricche di emozioni e gol, ma c'è già chi sta cominciando a pensare alla prossima edizione. Il presidente della Federcalcio del Brasile , Samir Xaud , ha infatti annunciato la candidatura per ospitare la prossima edizione , quella del 2029

