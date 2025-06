L'Inter si prepara a giocare la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club, torneo che oltre al valore sportivo in sé riveste grande importanza anche per l'impatto economico in termini di incassi per le singole squadre che vi partecipano. A circa un miliardo di euro corrisponde il montepremi totale messo in palio dalla Fifa, da distribuire poi in base a risultati sportivi e a criteri di partecipazione.

Inter, ricavi del Mondiale per Club: quanto ha già guadagnato

Secondo quanto riportato dalla relazione di Inter Media and Communication, i nerazzurri hanno già incassato per la sola partecipazione alla competizione 24,35 milioni di dollari, corrispondenti a circa 21,6 milioni di euro. A questi si possono aggiungere i 930 mila euro guadagnati dopo il pareggio all'esordio contro il Monterrey.