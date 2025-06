"Veniamo da 9 mesi di battaglia dove si è giocato ogni tre giorni. Siamo alla continua ricerca delle giuste energie per affrontare le partite. Ci sono sei punti in palio, bisogna far di tutto per raggiungere l’obiettivo del passaggio del turno", ha detto Chivu alla vigilia della partita contro l'Urawa Red Diamonds. "Contro il Monterrey abbiamo giocato una partita seria, provando a fare del nostro meglio con quello che avevamo. Dopo la partita abbiamo concesso 48 ore per riprendersi. Questo non è un ritiro estivo dove provi novità, ma i giocatori capiscono al volo"