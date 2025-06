I bianconeri, grazie anche al successo conquistato nella prima giornata, hanno già incassato quasi 19 milioni al Mondiale per Club tra partecipazione e risultati: ecco quanto potrà guadagnare in totale

La Juventus ha iniziato il Mondiale per Club nel migliore dei modi, con una netta vittoria per 5-0 ai danni dell'Al Ain, club degli Emirati Arabi. Successo che ha i suoi riflessi anche a livello economico, visto il ricco importo garantito dalla Fifa in base ai risultati ottenuti, oltre a quello già assegnato per la sola partecipazione. A circa un miliardo di euro corrisponde, infatti, il montepremi totale messo in palio dalla Fifa per il torneo.

Juventus, ricavi del Mondiale per Club: quanto ha già guadagnato

La sola partecipazione alla competizione, secondo le stime di Calcio e Finanza, garantirà alla Juve 19,7 milioni di dollari, pari a circa 17,1 milioni di euro (meno dunque rispetto a quanto previsto per l'Inter). A questi possono già essere sommati gli 1,8 milioni di euro percepiti grazie ai tre punti ottenuti nella prima giornata.