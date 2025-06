C'è anche la Juventus, ma non solo nel programma del Mondiale per Club per il 22 giugno. Si parte a mezzanotte con Fluminense-Ulsan HD, seguita alle 3.00 dalla sfida tra River Plate e Monterrey (nel girone dell'Inter). Alle 18.00 ecco i bianconeri, che se la vedranno con il Wydad AC, mentre alle 21.00 chiuderanno la giornata Real Madrid e Pachuca

Il Mondiale per Club 2025 proseguirà domenica 22 giugno con altre quattro partite che andranno a completare quasi del tutto il programma della seconda giornata del torneo. Le prime squadre a scendere in campo saranno Fluminense e Ulsan HD, che si sfideranno nella mezzanotte italiana per il girone F. Alle 3.00 spazio poi a River Plate-Monterrey, gara che interessa da vicino l'Inter visto che riguarda il gruppo E. Alle 18.00 sarà il turno della Juventus che affronterà i marocchini del Wydad AC nel gruppo G, mentre l'ultimo incontro in programma opporrà nel girone H alle 21.00 il Real Madrid al Pachuca.