Dopo il pareggio col Monterrey e la vittoria all'ultimo respiro contro gli Urawa Red Diamonds, l'Inter è attesa nella notte tra mercoledì e giovedì dall'impegno più complicato sulla carta, quello contro il River Plate. Cosa serve ai nerazzurri per qualificarsi? Con la vittoria sarebbero certi anche del primo posto, ma anche il pareggio darebbe la certezza aritmetica del passaggio agli ottavi

C'è il River Plate tra l'Inter e la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, i nerazzurri e la squadra argentina scenderanno in campo alla stessa ora (03:00) di Urawa-Monterrey, con i giapponesi già eliminati e i messicani invece pienamente in corsa. Ecco, al momento, la classifica del girone E: