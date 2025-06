Koopmeiners: "Mi sento in debito con la Juventus"

Giornata di gara per la Juventus che al Mondiale per Club affronterà il Wydad. Prima del match, in programma alle 18, Teun Koopmeiners ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'La Gazzetta dello Sport'. " Il Mondiale è una bella occasione per tornare a dare una mano ai compagni ma soprattutto per vincere un trofeo con la Juve. Era il mio obiettivo quando sono venuto qui".

"Ho le capacità per giocare nella Juve"

E a proposito del suo bilancio personale è stato chiaro: "Dovevo fare meglio a prescindere, ma non è stata una stagione facile per nessuno anche perché abbiamo cambiato tanto a tutti i livelli. Quando ti pagano tanti soldi, per esempio 50 o 60 milioni, e la squadra non va, sei il primo a venire criticato. Io sento questa responsabilità, lo so che devo fare meglio e posso farlo: ho le capacità per giocare nella Juventus e voglio dimostrarlo". Ha poi dichiarato di sentirsi in debito con la sua squadra: "Sì, e in ogni allenamento e in ogni partita voglio dimostrare quello che valgo. Come ho detto, ho solo bisogno di un po’ di tempo, visto che il tendine ancora non lo sento al 100%. L’importante è essere al top per la prima di campionato".