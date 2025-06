Juventus, Tudor: "Contro il Wydad a tutto gas"

Le parole dell'allenatore bianconero prima di Juventus-Wydad Casablanca: "Dovremo dare il nostro meglio, andando a tutto gas per novanta minuti. Qualificarsi in anticipo sarebbe bello, naturalmente, ma non si può programmare niente"

"Sarà una gara importante contro una squadra di qualità e noi dovremo dare il nostro meglio, andando a tutto gas per novanta minuti". Igor Tudor ha presentato così la partita che la sua Juve disputerà a Philadelphia contro i marocchini del Wydad AC. Dopo la vittoria per 5-0 nella gara inaugurale, i bianconeri vanno a caccia di un altro successo per ipotecare il passaggio di turno al Mondiale per Club. "Qualificarsi in anticipo sarebbe bello, naturalmente, ma non si può programmare niente", sottolinea l'allenatore juventino secondo quanto riportato dal sito internet del club.