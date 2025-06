L'allenatore bianconero ha commentato il successo ottenuto contro il Wydad: "Bravi i ragazzi per le due vittorie, oggi il gol ci ha aiutato, ma col City sarà sicuramente più dura - sono state le sue parole -. Sono rari i giocatori come Yildiz, Vlahovic è entrato con la testa giusta"

Altri quattro gol e altri tre punti in cassaforte. La Juve stravince anche nella seconda giornata del Mondiale per Club, 4-1 contro il Wydad, e resta a punteggio pieno nel proprio raggruppamento, preparandosi nel migliore dei modi all'ultima sfida del girone contro il Manchester City. A commentare la vittoria contro i marocchini l'allenatore bianconero, Igor Tudor: "Era una partita un po' diversa, anche per orario e ritmo che era un po' più basso - ha detto il croato a Dazn -. Il gol ci ha aiutato, poi nel calcio non si sa mai e bisogna stare attenti fino alla fine, io ho paura anche sul 3-1 o 4-1, vedo sempre pericoli. Bravi i ragazzi, due belle vittorie. Stasera andiamo a Orlando, avranno la serata libera perché se la sono meritata e poi ci prepariamo per l'ultima che è una bella sfida e sarà sicuramente più dura".