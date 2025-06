Calendario e orari delle partite del 23 giugno

Il Mondiale per Club 2025 continua e lo fa con altre quattro partite di livello. I primi a scendere in campo lunedì 23 giugno saranno Salisburgo-Al Hilal, partita in programma a mezzanotte. Alle 03.00 sarà poi il turno del Manchester City contro l'Al Ain e infine alle 21.00 spazio a Seattle Sounders-PSG e Atletico Madrid-Botafogo

Continuano i gironi del Mondiale per Club 2025, competizione che sta regalando sorprese ed emozioni. Lunedì 23 giugno saranno otto le squadre impegnate in giro per gli Stati Uniti, a partire da Salisburgo-Al Hilal alle 00.00, partita in programma all'Audi Field di Washington e valida per il Gruppo H. Alle 03.00 a scendere in campo sarà il Manchester City di Pep Guardiola, impegnato contro l'Al Ain nel Gruppo G al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Alle 21.00 le ultime due partite del Gruppo B: Seattle Sounders-PSG e Atletico Madrid-Botafogo.