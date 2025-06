River Plate-Monterrey 0-0 (gruppo E)

Non si fanno male River Plate e Monterrey - nel girone E, lo stesso dell'Inter- che chiudono sullo 0-0. Partita molto tattica con Mastantuono che, sebbene non abbia trovato la rete, ha dettato il ritmo e guidato la squadra di Marcelo Gallardo. Occasione per il Monterrey con Canales con un tiro preciso dal limite dell'area al 13': quel momento in poi la partita è entrata in una fase di equilibrio. Il River Plate è andato vicino al gol al 59', ma proprio quando il punteggio era prossimo allo 0-1, dopo un errore di Andrada, Arteaga ha allontanato la palla sulla linea di porta, impedendo a Galoppo di segnare. Poi ancora protagonista Mastantuono: è apparso al limite dell'area, si è accentrato, ha fatto un tiro a giro di sinistro e ha scagliato un pallone che ha cercato l'incrocio dei pali. Ma Andrada era lì, pronto a parare per mantenere il punteggio in parità. Ora gli argentini e l'Inter sono appaiati in testa al girone E.