Inter, esordio per Pio Esposito: "Un sogno per me"

Debutto in Prima squadra per Francesco Pio Esposito nella partita dell'Inter contro gli Urawa Reds. L'attaccante, che ha fatto tutta la trafile delle giovanili nerazzurre andando poi a crescere in prestito, ha rivelato la propria emozione in un post su Instagram. "11 anni fa indossavo per la prima volta questa gloriosa maglia, sono orgoglioso e onorato di aver esaudito il sogno di vestirla per la prima volta tra i grandi", ha scritto il classe 2005.