Una partita da 10... perché Kenan Yildiz ha espresso tutto il suo talento, talento che impone il numero di quella maglia. Due gol e un pezzettino, visto che la Fifa ha verificato che quel tiro cross che ha portato al tocco di Butuil non era indirizzato verso lo specchio della porta. Si è rifatto dopo con due perle. Prima una conclusione all'incrocio di controbalzo dopo una bella azione di Cambiaso e poi con una giocata da 10 classico. L'assist di Kolo Muani, la finta la sterzata e il tocco di precisione. 3 gol in totale, dopo quello all'Al Ain e capocannoniere del torneo insieme con Musiala, Olise e Di Maria. Una vittoria quella contro il Wydad che ha portato la Juventus gia agli ottavi e con la possibilità di due risultati su tre contro il Manchester City ha avuto nel talento turco classe 2005 il suo grande protagonista, ma una citazione la merita anche Dusan Vlahovic. Entrato per una ventina di minuti con un atteggiamento totalmente diverso rispetto alla prima. Cattivo e convinto. Ha sfiorato prima il gol e poi si è conquistato e trasformato il rigore del 4-1. Un sorriso ritrovato per un attaccante che oggi sembra quasi rappresentare il passato della Juventus piu che il presente, a differenza di Yildiz sempre più proiettato a diventare il simbolo di una Juventus che vuol tornare protagonista

