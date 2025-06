Il Mondiale per Club continua e nella giornata di martedì 24 giugno scenderanno in campo altre otto squadre, impegnate nelle ultime partite del loro girone. Per il Gruppo A alle 03.00 scenderanno in campo Inter Miani-Palmeiras e Porto-Al Ahly. Alle 21.00, invece, sarà il turno del Gruppo C con Auckland City-Boca Juniors e Benfica-Bayern Monaco

I gironi del Mondiale per Club 2025 stanno per terminare. Nella giornata di martedì 24 giugno saranno otto le squadre impegnate in giro per gli Stati Uniti, in quattro partite importantissime per decretare il tabellone della fase a eliminazione diretta. Alle 03.00 scenderanno in campo Inter Miami-Palmeiras e Porto-Al Ahly, partite valide per il Gruppo A. In questo momento la classifica vede Inter Miami e Palmeiras primi con 4 punti, ma Porto e Al Ahly con 1 punto possono ancora sperare di qualificarsi. Alle 21.00, invece, sarà il turno del Gruppo C, con Auckland City-Boca Juniors e Benfica-Bayern Monaco. In questo caso la classifica è molto più definita, con il Bayern primo con 6 punti, il Benfica a 4, il Boca Juniors a 1 e l'Auckland City fermo a 0.