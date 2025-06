Vittoria netta del Manchester City contro l'Al Ain nel Gruppo G. La squadra di Pep Guardiola ha segnato 6 gol, salendo così a sei punti in classifica a pari merito con la Juventus. Termina in parità e senza reti, invece, la sfida tra Salisburgo e Al Hilal, partita valida per il Gruppo H. Questa sera in campo Seattle Sounders-PSG e Atletico Madrid-Botafogo

Gundogan (doppietta), Echeverri, Haaland, Bobb e Cherki : il Manchester City ha vinto 6-0 contro l' Al Ain, portandosi in testa al Gruppo G , lo stesso della Juventus . I Citizens sfideranno proprio i bianconeri nell'ultima partita del girone giovedì 26 giugno alle 21:00, incontro che decreterà primo e secondo posto in classifica.

Salisburgo-Al Hilal 0-0

Poche emozioni nella sfida tra Salisburgo e Al Hilal. Dopo aver messo in grande difficoltà il Real Madrid, infatti, la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a rendersi pericolosa contro gli austriaci, costretta ad accontentarsi di un solo punto in classifica. Il Gruppo H vede quindi Real e Salisburgo in testa con 4 punti, seguite dall'Al Hilal con 2 punti. A chiudere il Pachuca fermo a zero.

IL TABELLINO

SALISBURGO (4-4-2): Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene (77' Kjaergaard), Bidstrup, Diabate (46' Mellberg), Gloukh (65' Kitano); Baidoo (77' Vertessen), Onisiwo (65' Daghim). All. Letsch.

AL HILAL (4-3-3): Bounou; Cancelo (80' Hamad), Tambakti (88' Lajami), Koulibaly, Renan Lodi (89' Al Harbi); Milinkovic-Savic, Ruben Neves 6,5, N. Al Dawsari (86' Al Juwayr); Malcom (68' Kanno), Marcos Leonardo, S. Al Dawsari. All. Inzaghi.

Arbitro: Sampaio (Brasile)

Ammoniti: Diabate (S), Kitano (S)

Espulsi: nessuno