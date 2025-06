Dopo la vittoria contro i messicani del Pachuca, in cui ha messo a segno un gol ed è stato eletto MVP, Jude Bellingham ha confermato che al termine del Mondiale per Club si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere i problemi alla spalla con cui convive sin dal 2023 e che lo costringono a scendere in campo con un tutore: "Sono stufo di indissarlo. Spero di arrivare in finale e di operarmi qualche giorno dopo il torneo per sistemare la spalla"

