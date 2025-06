Calciomercato, le news di oggi in diretta

Il direttore sportivo del Flamengo José Boto ha parlato dell'interessamento di Juventus e Roma per Wesley alla Gazzetta dello Sport: "Ufficialmente non c’è nulla, mentre ufficiosamente... Però non bastano 20 milioni come sento dire, almeno una trentina. Wesley è pronto per l’Europa. Vedremo dopo il Mondiale, ma non siamo obbligati a cederlo".