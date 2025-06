Questa finestra di mercato consentirà ai club impegnati nella competizione di sostituire alcuni giocatori precedentemente inseriti in lista con altri acquistati sul mercato. Ovviamente è possibile sostituire e aggiungere giocatori "entro determinati limiti e secondo specifiche condizioni, incluso il fatto che per il club in questione debba essere aperta una 'finestra di registrazione standard' in quel momento", come si legge dal comunicato FIFA. In Italia ed Europa la "finestra di registrazione standard" aprirà l'1 luglio.

La normativa interessa tutte le squadre qualificate per la fase a eliminazione diretta, visto che la nuova finestra di mercato sarà aperta al termine della fase a gironi della competizione.

L'obiettivo è "incoraggiare club e giocatori con contratti in scadenza a trovare soluzioni adeguate. Questo garantirà la presenza dei migliori giocatori e consentirà ai club di integrare nuovi elementi a torneo in corso", scrive la FIFA.