Il calendario e gli orari di mercoledì 25 giugno

Prosegue il Mondiale per club nelle sfide valide per la terza giornata della fase a gironi. Il Chelsea di Maresca si gioca il passaggio agli ottavi contro l'Esperance (ore 3) nel gruppo D. Completa il raggruppamento la sfida tra Los Angeles Fc e Flamengo. Nel girone F il Dortmund affronta il già eliminato Ulsan (ore 21) per la qualificazione, match decisivo tra Fluminense e Mamelodi

Giornata decisiva per i gruppi D ed F. Nel primo, il Chelsea di Enzo Maresca si gioca la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per club nello scontro diretto con l'Esperance. Gli inglesi hanno due risultati a disposizione su tre per passare il turno avendo una differenza migliore rispetto ai tunisini. Al Flamengo, invece, basta un solo punto contro il già eliminato Los Angeles FC per vincere il raggruppamento. Nel gruppo F in tre squadre si giocano i due posti per il passaggio agli ottavi. Sfida sulla carta più semplice per il Dortmund che affronta il già eliminato Ulsan. I tedeschi sono appaiati a 4 punti con la Fluminense che sfida in un vero e proprio scontro diretto il Mamelodi che ha 3 punti in classifica.