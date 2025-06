La notte di martedì 24 giugno ha regalato due pareggi al Mondiale per Club. 2-2 tra Inter Miami e Palmeiras, 4-4 tra Porto e Al Ahly. Nel Gruppo A, quindi, si qualificano al turno successivo Inter Miami e Palmeiras, eliminato il Porto. Questa sera in campo Auckland City-Boca Juniors e Benfica-Bayern Monaco

Inter Miami-Palmeiras 2-2

Prima Allende e Suarez, poi Paulinho e Mauricio: è terminata in parità la sfida tra Inter Miami e Palmeiras. Un 2-2 che fa felice entrambe le squadre che, anche grazie al pareggio del Porto, si qualificano alla fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club. Agli ottavi il Palmeiras affronterà il Botafogo, mentre per Messi sarà un ritorno al passato. Il suo Inter Miami affronterà infatti il PSG.

IL TABELLINO

Marcatori: 16' Allende (I), 65' Suarez (I), 80' Paulinho (P), 87' Mauricio (P)

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Weigandt, Aviles, Falcon, Allen; Allende (77' Picault), Redondo (76' Rodriguez), Busquets, Segovia (66' Jordi Alba); Messi, Suarez (74' Cremaschi). All. Mascherano.

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha (67' Allan), Gustavo Gomez, Murilo (18' Fuchs), Piquerez; Rios, Lucas Evangelista (67' Vitor Roque); Estevao, Raphael Veiga (46' Mauricio), Torres (55' Paulinho); Flaco Lopez. All. Abel Ferreira.

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Ammoniti: Messi (I)

Espulsi: nessuno