Hakan Calhanoglu non sarà a disposizione di Cristian Chivu nel match tra Inter e River Plate in programma nella notte italiana tra mercoledì e giovedì (calcio d'inizio alle 3). Il centrocampista turco nella giornata di martedì si è sottoposto a una risonanza magnetica a Seattle, dove i nerazzurri sono in ritiro per il Mondiale per Club, che hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra.