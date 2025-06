Le probabili formazioni di Juve-Manchester City

Ultima gara del gruppo G del Mondiale per Club, con Juventus e Manchester City che scenderanno in campo giovedì alle 21 a Orlando. Entrambe le squadre sono già qualificate per la fase successiva della competizione, in palio c'è il primo posto. A centrocampo Locatelli verso un maglia da titolare al posto di McKennie, Kostic a sinistra. Conceiçao non al meglio verso la panchina: ballottaggio Koopmeiners/Nico Gonzalez per sostituirlo e affiancare Yildiz alle spalle di Kolo Muani

