Roma senza Pellegrini per infortunio: Milan, Atalanta e le partite che salta

Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro per il centrocampista della Roma, infortunio rimediato in allenamento alla vigilia di Natale che lo costringerà a restare ai box fra le tre e le quattro settimane. Quali sono le partite che Pellegrini sarà costretto a saltare? E quando Gasperini potrebbe rivederlo in campo? L'obiettivo è riaverlo almeno per fine gennaio contro il Milan...

ROMA, INFORTUNIO PER PELLEGRINI

La Roma perde Pellegrini: quali partite salterà

ROMA

Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro per il centrocampista della Roma,...

