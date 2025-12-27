Roma senza Pellegrini per infortunio: Milan, Atalanta e le partite che salta
Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro per il centrocampista della Roma, infortunio rimediato in allenamento alla vigilia di Natale che lo costringerà a restare ai box fra le tre e le quattro settimane. Quali sono le partite che Pellegrini sarà costretto a saltare? E quando Gasperini potrebbe rivederlo in campo? L'obiettivo è riaverlo almeno per fine gennaio contro il Milan...
- Data: lunedì 29 dicembre, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 17^ giornata
- Data: sabato 3 gennaio, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 18^ giornata
- Data: martedì 6 gennaio, ore 18.00
- Competizione: Serie A, 19^ giornata
- Data: sabato 10 gennaio, ore 18.00
- Competizione: Serie A, 20^ giornata
- Data: martedì 13 gennaio, ore 21.00
- Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale
- Data: domenica 18 gennaio, ore 18.00
- Competizione: Serie A, 21^ giornata
- Data: giovedì 22 gennaio, ore 21.00
- Competizione: Europa League, 7^ giornata
- Data: domenica 25 gennaio, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 22^ giornata
- Data: giovedì 29 gennaio, ore 21.00
- Competizione: Europa League, 8^ giornata
- Data: 1 o 2 febbraio (data e orario ancora da stabilire)
- Competizione: Serie A, 23^ giornata