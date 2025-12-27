Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro per il centrocampista della Roma, infortunio rimediato in allenamento alla vigilia di Natale che lo costringerà a restare ai box fra le tre e le quattro settimane. Quali sono le partite che Pellegrini sarà costretto a saltare? E quando Gasperini potrebbe rivederlo in campo? L'obiettivo è riaverlo almeno per fine gennaio contro il Milan...

ROMA, INFORTUNIO PER PELLEGRINI