Il calendario e gli orari di giovedì 26 giugno

Giornata conclusiva nei rispettivi raggruppamenti sia per Inter che per Juventus. I nerazzurri si giocano sia la qualificazione che la possibilità del primo posto nello scontro diretto contro il River Plate (ore 3). La squadra di Chivu è appaiata in classifica proprio agli argentini mentre il pericolo arriva dal Monterrey che ha 2 punti e sfida gli Urawa Red Diamonds già eliminati. Nel gruppo G le già qualificate Juventus e Manchester City si giocano il primo posto nel raggruppamento nello scontro diretto (ore 21). In programma anche la sfida Wydad-Al Ain per evitare l'ultimo posto.