Esperance-Chelsea 0-3 (gruppo D)

Due assist di Enzo Fernandez, il primo gol di Liam Delap e i Blues accedono agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Nessun problema per la squadra di Maresca, che indirizza il match nel finale di primo tempo: la sblocca il colpo di testa di Adarabioyo, raddoppia l'ex Ipswich a segno per la prima volta col Chelsea. E a tempo scaduto George chiude i giochi sorprendendo Ben Said. Agli ottavi i londinesi affronterrano il Benfica, remake della finale di Europa League 2012/13.



IL TABELLINO



Marcatori: 48' Adarabioyo, 49' Delap, 97' George



ESPERANCE TUNISI (4-2-3-1): Ben Said; Ben Ali, Meriah, Tougai, Ben Hamida; Guenichi (72' Bouchniba), Ogbelu; Mokwana (46' Derbali), Yan Sasse (83' Jbeli), Konate (83' Tka); Jabri. All. Kanzari



CHELSEA (4-3-3): Jorgensen; Gusto (82' Sarr), Adarabioyo, Badiashile, Acheampong; Lavia, Dewsbury-Hall, (59' Essugo) Enzo Fernandez (67' Andrey Santos); Nkunku, Delap (59' Guiu), Madueke (67' George). All. Maresca

Arbitro: Falcon Perez (Argentina)

Ammoniti: Derbali (E), Ogbelu (E), Benali (E)