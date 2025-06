Tudor: "Non giocherò per il pari, voglio vincere"

"Non si gioca per pareggiare, noi vogliamo vincere". Ha le idee chiare Igor Tudor alla vigilia dell'ultima partita del girone G tra Juventus e Manchester City che decreterà la vincitrice del gruppo (i bianconeri hanno due risultati su tre a disposizione) e chi, invece, si qualificherà come seconda classificata. "C'è una bella energia e voglia di far bene - ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa -. Abbiamo centrato il primo mini-obiettivo e lavorato su tutti gli aspetti per arrivare pronti a questa sfida, valutando la condizione dei giocatori per capire chi può giocare tutta la gara e chi può essere utile entrando dalla panchina. Il caldo inciderà per entrambe, l’orario e la temperatura non sono il massimo per giocare e ha ragione Guardiola quando dice che non si potrà spingere al massimo. Bello confrontarmi con lui, è il migliore al mondo. Loro hanno variato molto in queste due partite, io ho schierato sempre lo stesso 11 e contro il City cambierò qualcosa". E proprio a proposito della probabile formazione ha aggiunto: "Milik si allena con noi, ma è presto farlo giocare. Conceiçao ha avuto un fastidio al polpaccio, credo lo porteremo in panchina e, a seconda di come si sentirà, capiremo se farlo giocare o meno. Locatelli, Koopmeiners e Gatti? Qualcuno tra loro partirà titolare".