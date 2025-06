Nicolò Savona è stato sostituito per un problema alla caviglia al 58' dell'ultimo match del gruppo G del Mondiale per Club Juventus-Manchester City. Le condizioni del calciatore saranno valutate nelle prossime ore. Al suo posto Igor Tudor ha fatto entrare Federico Gatti

Brutte notizie per i bianconeri: al minuto 58 del match del Mondiale per Club Juventus-Manchester City Nicolò Savona ha accusato un problema alla caviglia sinistra. Sul rinvio lungo di Ederson, mentre stava lottando con l'attaccante Erling Haaland, il giocatore ha rimediato una distorsione alla caviglia che l'ha costretto alla sostituzione. Lo staff medico della Juventus ha aiutato il giocatore a uscire dal campo per non fargli appoggiare a terra la caviglia. Al suo posto Igor Tudor ha schierato Federico Gatti. Nelle prossime ore il giocatore verrà sottoposto a controlli per capire l'entità, e gli eventuali tempi di recupero, del problema fisico.