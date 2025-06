Klopp: "Il Mondiale per Club è una follia"

Il Mondiale per club è "una follia assoluta, la peggior idea mai sperimentata nel calcio" . Lo dice l'ex allenatore del Liverpool Jurgen Klopp , oggi Head of Global Soccer della galassia Red Bull, in una lunga intervista rilasciata lo scorso venerdì al quotidiano tedesco Die Welt . Klopp è preoccupato dal logorio fisico e mentale dei calciatori coinvolti nella nuova competizione Fifa: "Capisco chi dice che i soldi per partecipare sono tanti, ma l'anno scorso ci sono state la Coppa America e l'Europeo. Quest'anno c'è il Mondiale per Club e l'anno prossimo ci sarà il Mondiale. Questo significa che non c'è un vero recupero per i giocatori coinvolti, né fisico né mentale . Anche i giocatori Nba guadagnano un sacco di soldi, ma hanno quattro mesi di pausa fra una stagione e l’altra".

"Temo per la salute futura dei calciatori"

Un concetto che riprende il grido d’allarme dell’attaccante brasiliano del Barcellona Raphinha che, recentemente, ha rivendicato maggiore attenzione verso le esigenze dei calciatori: "Dovremmo essere in vacanza in questo periodo, no? Tutti hanno diritto a staccare per un periodo.La verità è che nessuno ha chiesto ai giocatori se erano d'accordo con queste date…". "Tornei come il Mondiale per Club non possono essere organizzati a spese dei giocatori – prosegue Klopp -. Temo che i giocatori andranno incontro a infortuni senza precedenti la prossima stagione. Se non la prossima stagione, sarà durante il Mondiale o subito dopo. Ci aspettiamo costantemente che i nostri giocatori affrontino ogni partita come se fosse l'ultima. Glielo ripetiamo 70-75 volte l'anno. Ma non può continuare così. Da allenatore ho avuto solo una volta una pre-stagione di due settimane e mezzo in cui tutti i miei giocatori erano a mia disposizione. E’ disumano. Dobbiamo concedere loro delle pause, perché altrimenti non saranno in grado di dare il massimo a lungo termine. E così perde di valore l’intero prodotto calcio".