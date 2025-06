Il capitano dell'Inter commenta la sconfitta al Mondiale per Club e prova a spronare il gruppo: "Qui deve restare solo chi vuole rimanere e lottare per vincere, ho visto cose che non mi sono piacoute. Le cose non si fanno da soli". Ed ancora: "E' stata una stagione stancante, chiedo scusa ai tifosi, ora dobbiamo riposarci e ripartire"

Durissimo sfogo del capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, al termine della sconfitta contro il Fluminense che vale l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per club: "Questo era un ultimo obiettivo con la poca forza che ci era rimasta, ci abbiamo messo il cuore, mi dispiace tanto, non voglio mai perdere, ma voglio dire che qua bisogna volerci stare, stiamo lottando per certi obiettivi, chi vuole stare resta, chi no può andare via, ho visto cose che non mi sono piaciute - dice a Dazn - Io voglio lottare per vincere perché siamo in una squadra importante, una squadra che abbiamo riportato in alto e questo dobbiamo continuare a fare".