Quarti di finale, andata: Juventus-Real Madrid 0-1 (14 febbraio 1962)

(14 febbraio 1962) Quarti di finale, ritorno: Real Madrid- Juventus 0-1 (26 febbraio 1962)

(26 febbraio 1962) Quarti di finale, spareggio: Real Madrid-Juventus 3-1 (28 febbraio 1962)

Ben tre furono i confronti tra le due squadre in occasione del primo incrocio assoluto che valeva un posto nella semifinale della Coppa dei Campioni 1961/62. Gli spagnoli vinsero l'andata a Torino con il gol di Di Stefano, ma la Juve riequilibrò la situazione in trasferta grazie a Omar Sivori. Allora, in caso di parità, si giocava lo spareggio per decidere la qualificazione: in quel caso andò ai Blancos che vinsero 3-1 sul neutro di Parigi con le reti di Felo, Del Sol e Tejada (per i bianconeri segnò ancora Sivori). Il Real sarà sconfitto in finale, per mano del Benfica.