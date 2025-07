Dembele omaggia Diogo Jota: stessa esultanza

Il Psg è riuscito a battere il Bayern Monaco nei quarti di finale del Mondiale per Club e anche in 9 contro 11 (espulsi Lucas Hernandez e Pacho) la squadra di Luis Enrique è riuscita a segnare in gol. Giocata incredibile di Hakimi sulla destra, palla al centro e gol facile facile di Ousmane Dembelè. A colpire, però, è stata l'esultanza dell'attaccante francese, che è corso sulla bandierina, si è seduto a terra e ha mimato di avere in mano un controller e di giocare ai videogiochi. Un riferimento chiaro a Diogo Jota, che nel 2021, nella vittoria per 4-0 contro il Southampton, aveva fatto per la prima volta questa stessa esultanza.