Chelsea-Psg: la ricostruzione della rissa e la 'gaffe' di Trump

Chelsea-Psg è stata una partita sorprendente: i blues hanno superato 3-0 i campioni d'Europa in carica, segnando tutti i gol nei primi 45 minuti e facendosi apprezzare per la qualità, l'intensità e il coraggio nella prestazione. Sin da subito però il match si è rivelato nervoso e spezzettato per diversi battibecchi tra i giocatori in campo. Nel primo tempo Enzo Fernandez è stato il più battagliero, nella ripresa anche Delap, entrato dalla panchina, non è sembrato tra i più pacifici e ha fatto in tempo a litigare con Donnarumma e altri giocatori del Psg. Nei minuti finali è arrivata in più l'espulsione di Joao Neves per aver tirato i capelli a Cucurella