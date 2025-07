Enzo Maresca, l'altro italiano di Londra

L'allenatore che diceva di vedere il calcio attraverso gli occhi di Pep, ora è al centro degli sguardi del mondo. E non è solo una vittoria, ma una consacrazione, per il modo in cui ha saputo battere chi sembrava non poter perdere. Soprattutto non così, con un senso di resa, che proprio loro, i campioni d'Europa, erano stati in grado di imporre a tutti, dalla finale di Monaco al mondiale, travolgendo Bayern e Real dopo l'Inter. 10 gol fatti e 0 subiti dagli ottavi sembravano aver scritto il verdetto. Ma dopo anni a studiare il suo mentore, Maresca ha imparato a far lo stesso con gli avversari, per coglierne i punti deboli e affermare i propri principi. Pressing alto a soffocare le fonti di gioco di Luis Enrique e a mettere in crisi la difesa non impeccabile del Psg, colpendola 3 volte, non lasciando spazio e respiro, senza farsi sorprendere in fase difensiva. Con la diga formata da James e Caicedo e un'organizzazione perfetta per isolare campioni, che insieme sanno trasformarsi in valanga.