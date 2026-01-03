 Le squadre nei campionati europei che hanno fatto più gol nel 2025. Classifica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Le squadre dei top campionati europei che hanno segnato più gol nel 2025. CLASSIFICA

CLASSIFICA fotogallery
14 foto

Terminato il 2025, quali sono le squadre dei top-5 campionati che hanno segnato più nello scorso anno solare? L'Inter è l'unico club della Serie A nei primi 10 posti, i primi due di questa speciale classifica hanno chiuso l'anno con più di 100 reti... Ecco la posizione delle migliori italiane, seguita dalla top 10

INTER-BOLOGNA, LA CONFERENZA STAMPA DI CHIVU

Calcio: altre fotogallery

"Macchine da gol" nel 2025: l'Inter al 10° posto

CLASSIFICA

Terminato il 2025, quali sono le squadre dei top-5 campionati che hanno segnato più nello scorso...

14 foto

Il calendario di tutti i playoff europei

Mondiali

Sedici squadre europee distribuite in quattro percorsi: chi vince ogni percorso accederà al...

13 foto

La classifica della Serie A

Serie A

Il 2026 si apre con la vittoria del Milan sul campo del Cagliari: i rossoneri si portano in vetta...

20 foto

Serie A, le anticipazioni sulle maglie 2026/27

Serie A

L'anno nuovo è appena cominciato, ma si pensa già al futuro. Iniziano ad emergere, infatti, le...

7 foto

Tutti i Direttori sportivi della Serie A

le schede

La Juventus ha annunciato la nomina di nuovo Direttore sportivo a Marco Ottolini che torna in...

20 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza