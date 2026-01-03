 Qualificazioni Mondiali 2026, Italia ai playoff europei: calendario partite | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Qualificazioni Mondiali 2026, calendario playoff europei: le partite dell'Italia

Mondiali fotogallery
13 foto

Sedici squadre europee distribuite in quattro percorsi: chi vince ogni percorso accederà al Mondiale 2026. Saranno i playoff di marzo a decretare le ultime qualificate dal nostro continente alla prossima Coppa del Mondo e anche gli Azzurri di Gattuso saranno coinvolti: le semifinali si giocheranno tutte giovedì 26 marzo con Italia-Irlanda del Nord alle 20.45 a Bergamo, mentre le quattro finali sono in programma martedì 31 marzo. Di seguito il calendario completo 

SORTEGGIO MONDIALI: TUTTI I GIRONI

ALTRE FOTOGALLERY

La classifica della Serie A

Serie A

Il 2026 si apre con la vittoria del Milan sul campo del Cagliari: i rossoneri si portano in vetta...

20 foto

Serie A, le anticipazioni sulle maglie 2026/27

Serie A

L'anno nuovo è appena cominciato, ma si pensa già al futuro. Iniziano ad emergere, infatti, le...

7 foto

Tutti i Direttori sportivi della Serie A

le schede

La Juventus ha annunciato la nomina di nuovo Direttore sportivo a Marco Ottolini che torna in...

20 foto

La classifica del 2025 in Italia: Vicenza in testa

anno solare

C'è il Vicenza in testa alla classifica delle squadre italiane considerando l'anno solare 2025...

20 foto

Serie B, colpo Sudtirol: arriva Verdi

Calciomercato

Si apre il mercato della serie B subito con un colpo ad effetto. A realizzarlo il Sudtirol, in...

4 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    La rovesciata di McTominay entra in un museo

    un'opera d'arte

    La rovesciata di Scott McTominay, centrocampista del Napoli e della Nazionale scozzese,...

    Mondiali, per la finale biglietti fino a 4mila €

    Mondiali

    Sono note le prime stime riguardo i prezzi dei biglietti per assistere alle partite del Mondiale...

    Mondiali 2026 con la novità 'pausa di idratazione'

    mondiali 2026

    La Fifa ha annunciato una novità per i prossimi Mondiali. In ogni tempo di gioco (al minuto 22)...