Qualificazioni Mondiali 2026, calendario playoff europei: le partite dell'Italia
Sedici squadre europee distribuite in quattro percorsi: chi vince ogni percorso accederà al Mondiale 2026. Saranno i playoff di marzo a decretare le ultime qualificate dal nostro continente alla prossima Coppa del Mondo e anche gli Azzurri di Gattuso saranno coinvolti: le semifinali si giocheranno tutte giovedì 26 marzo con Italia-Irlanda del Nord alle 20.45 a Bergamo, mentre le quattro finali sono in programma martedì 31 marzo. Di seguito il calendario completo
- Semifinale: ITALIA-Irlanda del Nord: giovedì 26 marzo alle 20.45 - a Bergamo
- Eventuale finale: Galles/Bosnia ed Erzegovina contro ITALIA: martedì 31 marzo alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare) - in trasferta
