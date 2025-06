Il 26 novembre 1996, a Tokyo, di fronte ai Millonarios c'era la Juventus campione d'Europa in carica, guidata da Marcello Lippi in panchina e da Alessandro Del Piero in campo. I bianconeri a maggio, nella finale di Roma, avevano conquistato la Champions League battendo l'Ajax ai rigori. In estate però avevano cambiato molto la rosa, cedendo capitan Gianluca Vialli e anche Fabrizio Ravanelli, autore del gol in finale. In compenso erano arrivati, tra gli altri, Zinedine Zidane, Alen Boksic, Christian Vieri e Paolo Montero.

Il River Plate aveva vinto la Libertadores in finale contro i colombiani dell'America de Cali. In squadra molti calciatori già apprezzati o che sarebbero stati visti presto in Serie A, da Enzo Francescoli ad Ariel Ortega, da Julio Ricardo Cruz (in foto) a Marcelo Salas. In panchina un altro "ex italiano", Ramon Diaz, campione d'Italia con l'Inter nel 1989 e ammirato anche con le maglie di Fiorentina, Avellino e Napoli