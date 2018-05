L'inizio della prossima Coppa del Mondo si avvicina a grandi passi. Chi è alla prima esperienza comincia già ad avvertire il brivido dell'emozione, ma essere al debutto non giustificherà una prestazione o un risultato negativo. I tifosi si aspettano infatti il massimo dai loro giocatori e allora può essere importante ascoltare i consigli di chi il Mondiale lo ha già vinto. Uno di questi è Romario, campione del mondo con il Brasile a USA 1994 e miglior giocatore di quell'edizione. Quest'anno le preghiere verdeoro sono in gran parte riservate a Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City e punta di riferimento per la Nazionale che, insieme a Neymar e Coutinho, formerà uno dei migliori tridenti della competizione. Jesus, 21 anni compiuti ad aprile, è uno di quelli che potrebbe avvertire la pressione, quindi Romario ha deciso di svelargli alcuni trucchi per rendere al massimo: "Fai tanto, tanto sesso - ha detto l'ex calciatore, oggi senatore del Parlamento brasiliano, al quotidiano Lance -. Fare l'amore è una delle mie raccomandazioni, oltre che sfruttare al massimo i giorni liberi e, naturalmente, concentrarsi a pieno nei giorni delle partite e durante i match stessi". E se lo dice lui, uno che di esperienze a sfondo erotico ne ha raccolte tante nel corso della carriera, dal sesso fatto nello spogliatoio del Maracanã alla pazza fuga d'amore nella Coppa America del 1997, probabilmente bisogna credergli. "Gabriel e i suoi compagni devono entrare nella mentalità che la prossima occasione potrebbe essere l'ultima, quindi di dare il massimo perché magari non capiterà più di giocare un incontro così importante - ha poi aggiunto l'ex stella di Barcellona e Vasco da Gama tra le altre -. Il Mondiale è un torneo completamente diverso dagli altri. Bisogna essere concentrati al 100% e lasciare tutti i tuoi problemi da parte, altrimenti non giocherai la Coppa al massimo livello. La possibilità che ha lui di giocare in club europeo è molto importante perché ti permette di confrontarti con l'80-90% dei giocatori che disputeranno il torneo in Russia. Non ho molti altri consigli da dargli, ma so quanto lui valga e quanto può dare alla Seleçao. Deve giocare la Coppa del Mondo e fare gol, questo è ciò che conta". Vedremo se la giovane punta del City seguirà i consigli di Romario e riuscirà a ripetere i risultati ottenuti da lui prima e da Ronaldo poi, a partire dalla gara di debutto contro la Svizzera, in programma il 17 giugno.