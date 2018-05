Messi in cima all’Everest

Leo Messi in cima al mondo, un’affermazione non poi così strana. In questo caso però il riferimento non riguarda i successi e i trofei ottenuti dall’argentino, e nemmeno un particolare record ottenuto segnando un gol. Tra le tantissime dimostrazioni d'affetto che da sempre i tifosi riservano all'argentino, ce n'è una davvero insolita che ha avuto come protagonista Dan Zengluobu. Dopo aver raggiunto la cima del Monte Everest, l'alpinista ha pubblicato una foto mentre teneva in mano una maglia dell'Argentina con stampato sopra il nome di Messi e il numero 10 in evidenza sul retro della divisa. Un messaggio che non è passato inosservato agli occhi del campione del Barcellona che, attraverso il proprio profilo Facebook, ha condiviso la foto di Dan Zengluobu, ringraziandolo e complimentandosi per l'impresa. "Congratulazioni a Dan Zengluobu per aver raggiunto la vetta dell'Everest, un risultato incredibile! E molte grazie per avermi mostrato il tuo affetto da lassù" le parole di Leo Messi rivolte all’alpinista. Che, in cima al mondo con la maglia dell'Argentina, spera di salirci davvero, questa volta però al termine del Mondiale pronto a prendere il via in Russia.