Russia 2018, tutti gli stadi del mondiale

FISHT OLYMPIC STADIUM (SOCHI, 48MILA POSTI)

Assurta a fama globale per l'olimpiade invernale del 2014, anno in cui ha debuttato in Formula Uno, la piccola Sochi (400 mila abitanti) ci riprova col calcio. Costruito per i Giochi lo stadio Olimpico Fišt ("testa bianca", in lingua Adygeyan, per la neve sulla cima dell'omonimo Monte), un anno dopo i 4 match di Confederations Cup (tra cui la semifinale Germania-Messico 4-1) ne ospiterà 6 del mondiale: il derby iberico Portogallo Spagna, Belgio-Panama, Germania Svezia e Australia-Perù più un ottavo e un quarto di finale. Non essendoci club caucasici di alto livello nella "Riviera russa", così chiamata per il clima relativamente mite, questo impianto-modello da 48.000 posti e campo in erba sarà utilizzato come centro tecnico per allenamenti e amichevoli di prestigio internazionale.

Partite in programma:

15 giugno: Portogallo-Spagna (ore 20.00)

18 giugno: Belgio-Panama (ore 17.00)

23 giugno: Germania-Svezia (ore 17.00)

26 giugno: Australia-Perù (ore 16.00)

30 giugno: ottavo di finale (ore 20.00)

7 luglio: quarto di finale (ore 20.00)