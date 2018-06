Conto alla rovescia verso l'esordio nel Mondiale iniziato: Francia che sabato affronterà l'Australia, dando così ufficialmente il via alla sua Coppa Del Mondo. Giorni di duri allenamenti per la Nazionale francese, con Didier Deschamps chiamato a non fallire la spedizione in Russia. Sudore e fatica per Pogba e compagni, ma anche quale ora di relax. Alcuni giocatori francesi, compreso proprio il centrocampista del Manchester United, hanno trascorso la serata vedendo un film nella sala cinema dell'albergo che li ospita nel loro ritiro in Russia. Oltre a Pogba, erano presenti anche Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Benjamin Mendy, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Steven N'Zonzi, oltre a Mendy che ha pubblicato poi la foto di rito sul proprio profilo Instagram. Per godersi al meglio lo spettacolo e rilassarsi ancora di più, ai calciatori francesi è stato dato un cuscino personalizzato con sopra impresso il proprio numero di maglia. Uno svago diverso da quello scelto dai giocatori inglesi, anche loro impegnati in Russia, che nelle ore extracampo invece preferiscono quasi sempre giocare a Fortnite.