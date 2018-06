Sarà il Mondiale di Cristiano Ronaldo?

Dopo Ronaldo, il primo a capire come stanno per andare le cose è Sergio Busquets, che saltando in barriera prova a piegare la testa oltre il naturale per fermare la traiettoria della palla (finendo solo per sottolinearne la straordinarietà, però). La perfetta parabola disegnata da Cristiano Ronaldo suggella una delle prestazioni più memorabili della storia recente dei Mondiali e ci costringe a interrogarci con più decisione su quello che potrà fare il portoghese nelle prossime settimane.

Quando pensavamo non ci fosse un "più in là" per Cristiano Ronaldo, la tripletta nella prima partita del Mondiale contro una delle favorite alla vittoria finale ci ha detto invece che probabilmente c’è tutta una dimensione che ancora non riusciamo a immaginare, ma lui sì. Il punto è: ce la farà ad arrivarci? A mettere in atto la sua visione?

Come arriva a questa Coppa del Mondo?

«Ho un'età biologica di 23 anni» aveva dichiarato recentemente Ronaldo, che ha 33 anni. Per quanto ci risulti perfettamente credibile che, tra tutti gli uomini sul pianeta, lui sia stato quello in grado di invertire il rapporto tra il proprio corpo e il tempo che scorre, il Mondiale di Russia dovrebbe comunque essere il suo ultimo, o almeno l’ultimo da ****** giocatore più forte del mondo (dove al posto degli asterischi potete mettere primo o secondo) e sembra esserne più consapevole che mai.

Riuscire a immaginare un finale in cui CR7 alza la coppa al cielo di Mosca è difficile, eppure la prestazione contro la Spagna ha reso evidente come Ronaldo si sia posto l’obiettivo di usare tutta la sua forza per portare la sua squadra quanto più avanti possibile. Anche se dovrà usare le unghie e i denti per pareggiare il gap che li separa dalle Nazionali veramente favorite.

Al contrario di altre volte, Ronaldo ha abbracciato lo scetticismo di sottofondo che da sempre lo circonda per nascondersi alla luce del sole. Recentemente con i suoi compagni ha incontrato il Presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, che lo ha scaricato di responsabilità ricordando la vittoria “di squadra” degli scorsi Europei: «Non vi chiedo di portare qui la coppa, vi chiedo la stessa cosa di due anni fa: siate voi stessi perché se ci riuscirete sarete tra i migliori».

Anche il colpo di scena di qualche settimana prima, quando dopo aver vinto la terza Champions League consecutiva Cristiano ha messo in dubbio il suo futuro con il Real Madrid, ha contribuito a spostare le attenzioni altrove: fino a ieri la stampa e il pubblico erano molto più concentrati sulla possibile destinazione futura del calciatore che sul suo avvicinamento ai Mondiali, dimostrando come Cristiano Ronaldo sia idealmente molto più un giocatore del Real Madrid, ovvero un prodotto globale, che non uno del Portogallo, un prodotto nazionale.

La prestazione con la Spagna, però, ha spazzato via la cortina di fumo. Ora ci sono solo Cristiano e la coppa dorata al centro delle nostre discussioni. Non solo perché ha segnato 3 gol, un numero di gol che dopotutto possiamo sempre aspettarci da uno come lui (è stata la sua 51.esima tripletta in carriera); ma soprattutto perché ha giocato una partita di una completezza rara, come non lo si vedeva fare da un po’ di tempo.

Si è procurato il rigore che poi ha trasformato; la punizione che subito dopo ha infilato sotto l’incrocio; bene o male ha anche causato l’errore di de Gea in occasione del secondo gol; è stato presente in tutte le ripartenze del Portogallo, con giocate sopraffine e minimali, come il tocco geniale e altruista che ha messo Guedes in condizione di segnare il possibile gol del 2-0. Ogni colpo di testa su un lancio dalla difesa, era un suo colpo di testa. Anche quando il Portogallo sembrava in balia della Spagna, lui è rimasto calmo ed è venuto ad aiutare la squadra al centro del campo. Ha sbagliato pochissimo, a riprova proprio di una concentrazione nuova.