Contro l’Islanda in giacca e camicia. Elegante. Poi quella maglietta scollata in total black contro la Croazia. Modaiolo. Nell’ultima e decisiva contro la Nigeria la tuta di rappresentanza. Vecchio stile. Perché anche nel suo look Sampaoli sembra spaesato, dopo la partita più importante di tutte che lo ha ritratto più che altro come un qualunque tifoso, ma con un posto privilegiato. Lì, a bordo campo. Vicino a quei giocatori che non sembrano più i suoi giocatori. Esautorato, sì, spogliato dei propri poteri, e con la squadra ora in mano ai sentori dello spogliatoio. Un nome su tutti, ovvio, Leo Messi. Che prima del ritorno in campo nel secondo tempo ha raccolto la squadra e caricato i compagni. Da leader, e anche un po’ da allenatore. Come quando a dieci minuti dalla fine ha autorizzato lui il cambio di Aguero. Lo riportano in Argentina, da Clarin a Olé, con le telecamere di TyC Sports ad aver ripreso la scena. “¿Lo pongo al Kun? Che dici Leo, lo facciamo questo cambio? Spaesato, sempre. Con lo sguardo tutt’altro che sicuro. Messi passa di lì e annuisce col capo, scurissimo in volto perché la Nigeria ha pareggiato da molto tempo, e di tempo per recuperare ce n’è sempre meno. Poi il gol di Rojo del miracolo e una stretta di mano finale. Forse un po’ fredda.